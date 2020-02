Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Fensterscheiben geschossen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (22.02.2020) auf zwei Fensterscheiben eines Gebäudekomplexes an der Straße Otto-Hirsch-Brücken geschossen, in der sich unter anderem ein Fitness-Studio und eine Shisha-Bar befinden. Die Täter schossen nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 03.00 Uhr und 13.20 Uhr mit einer unbekannten Waffe auf eine Scheibe im Eingangsbereich des Gebäudes und auf ein Fenster der geschlossenen Shisha-Bar. Während ein Projektil die Scheibe der Bar durchschlug, hielt die Scheibe im Eingangsbereich stand. Ein Mitarbeiter der Bar entdeckte gegen 13.20 Uhr das beschädigte Fenster und alarmierte die Polizei, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei, darunter auch ein Schusswaffensachverständiger des Landeskriminalamtes, sicherten Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Da das Motiv der Tat bislang völlig unklar ist, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. (sw)

