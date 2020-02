Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gewalttätige Jugendliche auf Beutezug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 15-Jähriger in Begleitung von zwei 16-jährigen Freunden, ist am Freitagabend (21.02.2020) gegen 21.30 Uhr in der Daimlerstraße Opfer eines versuchten Raubes geworden. Er wurde von einer Gruppe von zirka sechs Jugendlichen angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als der Geschädigte dies verneinte, wurde er von einem aus der Gruppe angeschrien und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. In der Folge wurde der 15-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter ohne Raubgut in unbekannte Richtung. Alle sollen etwa 16 Jahre alt, eine stämmige Figur haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Eventuell kommt die Gruppierung auch für einen tätlichen Angriff auf einen 19-Jährigen in Frage, der sich kurz davor in der nahegelegenen Wildbader Straße ereignet hatte. Hierbei wurde der 19-Jährige zunächst angepöbelt und nach Geld gefragt. Als er angab, kein Geld zu besitzen, wurde er von einem Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen den Oberkörper getreten. Auch hier flüchteten die Jugendlichen ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

