Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer flüchtet und stellt sich

Stuttgart-Nord (ots)

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag (20.02.2020) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, der Mann hat sich am Folgetag bei der Polizei gestellt. Fahndungsbeamte der Verkehrspolizei entschlossen sich gegen 14.15 Uhr einen Audi in der Friedrich-Ebert-Straße zu kontrollieren. Der zunächst unbekannte Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß von der Kontrollstelle, den Audi sowie seinen Hund ließ er zurück. Beamte nahmen daraufhin den 18 Jahre alten Beifahrer vorläufig fest. Vor Ort stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht auf den Audi zugelassen waren. Die Beamten schleppten den Wagen ab. Der alarmierte Tiernotdienst kümmerte sich um den Hund und brachte diesen zunächst in einem Tierheim unter. Die Beamten setzten den Beifahrer nach dessen Vernehmung wieder auf freien Fuß. Durch umfangreiche Ermittlungen ließ sich noch am selben Tag die Identität des Fahrers, ein 34 Jahre alter Mann aus dem Bereich Stuttgart-Ost, ermitteln. Den Rest des Tages blieb der Tatverdächtige jedoch verschwunden. Der 34-Jährige stellte sich im Laufe des Freitagvormittags (21.02.2020) im Beisein seines Anwaltes bei der Verkehrspolizei. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Audi über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt.

