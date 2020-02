Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisste 60-Jährige wieder aufgetaucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die seit dem 10.02.2020 vermisste 60-Jährige (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 14.02.2020) ist wieder aufgetaucht. Die Frau fiel französischen Beamten am Donnerstag (20.02.2020) gegen 12.45 Uhr auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie die Suchmeldung. Offenbar hatte sich die Frau in Frankreich aufgehalten. Die Hintergründe für ihr Verschwinden sind bislang noch unklar. Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten um Löschung des Lichtbildes im geschützten Bereich.

