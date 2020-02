Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 47-Jähriger offenbar Opfer seiner Drogensucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann ist offenbar an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Ein Verwandter des Mannes fand den 47-Jährigen am Mittwoch (19.02.2020) gegen 12.35 Uhr leblos in dessen Wohnung an der Wunnensteinstraße. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Nach ersten Ermittlungen verstarb der 47-Jährige an den Folgen seiner Drogensucht. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

