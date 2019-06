Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (31. Mai 2019) hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er auf der Gladbacher Straße / Heideckstraße ein anderes Auto touchiert hatte.

Gegen 15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Gladbacher Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen in die Heideckstraße stieß er mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Trotz Vollbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Der junge Autofahrer touchierte die linke Heckseite des braunen Fahrzeugs, dessen Fahrer einfach weiterfuhr. (318)

Die Polizei bittet um Hinweise per Telefon an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell