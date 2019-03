Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Berauscht?

Baden-Baden, Oos (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurde am Dienstagmorgen in der Straße "Im Heitzenacker" einem 36 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Der VW-Fahrer wurde kurz nach 7 Uhr einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

