Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Kontrolle mit Folgen

Sasbach (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Hauptstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nun gegen zwei 21 und 22 Jahre alten Männer. Wie die Ordnungshüter im Rahmen einer genaueren Nachschau kurz nach 20 Uhr feststellten, führten die beiden jungen Männer in ihrem Mercedes diverse verbotene Gegenstände mit sich - hierunter eine geladene Luftdruckpistole, eine ´Paintballwaffe´ und Pfeffersprays. Diese wurde allesamt beschlagnahmt. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

