Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz

Bietigheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroadfahrer und einem Pkw kam es am Dienstagnachmittag auf der Georg-Elser-Straße. Der Fahrer eines Leichtkraftrades war gegen 16 Uhr von Bietigheim kommend in Richtung Industriegebiet unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem dort entgegenkommenden Ford Focus zusammenstieß. Der Fahrer des Leichtkraftrades erlitt dabei Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

