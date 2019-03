Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Bei Vereitelung eines Diebstahls verletzt

Rheinau, Freistett (ots)

Zwei Mitarbeiterinnen eines Schuhgeschäfts in Freistett haben am Montagnachmittag einen Diebstahl vereiteln können, eine der Frauen hat sich hierbei allerdings eine Verletzung am Finger zugezogen. Aufmerksam wurden die Damen, als ein Mann kurz vor 17 Uhr die Filiale verließ und hierbei der Sicherungsalarm auslöste. Von der Akustik des Alarms erschrocken, legte der mutmaßliche Dieb das in seiner Hand getragenen Paar Markenschuhe wieder zurück in den Laden. Als eine der Angestellten erwähnte, nun die Polizei zu verständigen, rannte der Verdächtige davon. Bei einem nach bisherigen Feststellungen unbeabsichtigten Körperkontakt hat sich eine Mitarbeiterin am Finger verletzt. Der Flüchtige war circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Er wurde als dick beschrieben mit kurzen dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Jogginghose und stieg in einen silberfarbenen Opel mit polnischer Zulassung ein. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell