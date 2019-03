Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Von der Sonne geblendet?

Oberkirch (ots)

An der Einmündung der L 88 in die L 89 ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin mit der Lenkerin eines Leichtkraftrads zusammengestoßen. Die 16 Jahre alte Zweiradfahrerin stürzte hierbei auf die Fahrbahn, erlitt leichte Blessuren und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum nach Achern gebracht werden. Möglicherweise wurde die 46-jährige Chauffeurin eines Opel gegen 15.15 Uhr von der tiefstehenden Sonne geblendet, als sie von Oberkirch-Haslach kommend nach links in die L 89 abbiegen wollte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro taxiert. /wo

