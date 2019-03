POL-OG: Mahlberg, A 5 - Funkschlüsselcode überwunden? Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Offenburg

Wie Diebe am Montagvormittag auf der Tank- und Rastanlage Mahlberg-West in das Wageninnere eines BMW gelangen und daraus eine Aktentasche sowie ein kleiner Koffer stehlen konnten, bleibt bislang ein Rätsel. Die Langfinger haben hierbei eine 20-minütige Abwesenheit des Wagenbesitzers zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr ausgenutzt, als sich dieser in die Raststätte begeben hatte. Möglicherweise wurde von den Unbekannten der Funkschlüsselcode des schwarzen 530er Kombi-Modells mit technischen Hilfsmitteln überwunden. Am BMW waren von den Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg keine Aufbruchspuren festzustellen. Dem Bestohlenen sind im Vorfeld der Tat drei verdächtige Männer mit einem Tablet aufgefallen, die eventuell mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem roten Kleintransporter mit dem Teilkennzeichen "MSG". Die Seitenscheiben an dem Fahrzeug sollen mit Folien abgedunkelt gewesen sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu dem gesuchten Kleintransporter werden unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 an die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg erbeten.

