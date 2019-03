Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Einbrecher findet nur leere Geldkassetten vor

Oberkirch (ots)

Nach bisherigen Feststellungen musste ein Einbrecher seinen Heimweg von einem Vereinsheim in der Renchallee ohne Beute antreten. Er hatte es dabei offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagnachmittag, 16.30 Uhr, war der Unbekannte über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Sportvereins eingedrungen. Im Obergeschoss schlug er gewaltsam die Tür zu einem Büroraum ein und wühlte in den dort befindlichen Schränken. Der Eindringling stieß allerdings nur auf leere Geldkassetten. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

