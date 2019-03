Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Rastatt (ots)

Nach einem Zeugenhinweis ist es Beamten des Polizeireviers Rastatt am Montagabend gelungen, einen wegen gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehl gesuchten 21 Jahre alten Mann zu ergreifen. Zwei Streifenbesatzungen konnten den 21-Jährigen gegen 21.40 Uhr im Zimmer einer Asylunterkunft in der Kehler Straße festnehmen. Ein Täuschungsversuch über seine wahre Identität sowie ein erfolgloser Fluchtversuch bewahrten den aus Südasien stammenden Gesuchten nicht vor einer Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Bei seiner vorherigen Durchsuchung kam ein in seiner Gesäßtasche aufbewahrtes und mit über vier Gramm Marihuana gefülltes Tütchen zum Vorschein, was dem jungen Mann ein weiteres Strafverfahren gegen die Bestimmungen des Betäubungsmittelrechts einbringt. Während der Festnahme wurden die Polizisten mehrfach von einer 17 Jahre alten Frau beleidigt. Auch sie muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

