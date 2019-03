Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, B 294 - Hoher Schaden nach Kollision mit Wildschwein

Mühlenbach, B 294 (ots)

Die Kollision mit einem Wildschein endete für eine 47 Jahre alte Opel-Fahrerin am Montagabend mit einer heftigen Beule an der rechten Fahrzeugseite und einem geschätzten Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Frau wurde gegen 22.15 Uhr auf dem Weg in Richtung Mühlenbach von dem von rechts herannahenden Wildtier überrascht und hatte keine Möglichkeit, eine Kollision zu vermeiden. Wo das Wildschwein nach dem Zusammenprall abgeblieben ist, ist unklar. Es ist nach der Karambolage weiter über die Straße gerannt und konnte in der näheren Umgebung nicht aufgefunden werden. /wo

