Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77a - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Rastatt, L 77a (ots)

Ein Zusammenstoß zweier Autos hat am Montagvormittag in der Plitterdorfer Straße an der Einmüdnung zur L 77a zu einem Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von rund 15.000 Euro geführt. Ein 43 Jahre alter Citroen-Fahrer wollte hierbei kurz nach 11.30 Uhr von der Plittersdorfer Straße nach links in die L 77a abbiegen und kollidierte hierbei mit einem aus Richtung Tunnel herannahenden Passat eines 55-Jährigen. Der Lenker des Volkswagens zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. /wo

