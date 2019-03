Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Außer Gefecht

Baden-Baden (ots)

Knapp drei Promille haben am Montagabend eine 51 Jahre Frau außer Gefecht gesetzt, sodass sie weder selbständig ihren weiteren Fußweg bestreiten noch sich vernehmbar artikulieren konnte. Besorgte Arbeiter einer Baustelle in der Luisenstraße haben sich kurz vor 20.30 Uhr an die Polizei gewandt und eine auf dem Gehweg liegende Person gemeldet. Nachdem keine Angehörigen der 51-Jährigen ausfindig gemacht werden konnten, musste sie die Nacht nach einer vorangegangenen ärztlichen Untersuchung in behördlicher Obhut verbringen. Um eine Gebührenrechnung wird die desorientiert wirkende Dame nicht drum herumkommen. /wo

