Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Angegriffen

Rastatt (ots)

Am Montagabend sollen zwei 19-Jährige an der Unterführung eines Werktors in der Wilhelm-Busch-Straße von einem Unbekannten angegriffen und hierbei leicht verletzt worden sein. Nach Schilderung der Heranwachsenden hätten sich die beiden gegen 20 Uhr an der Unterführung verabredet, als plötzlich der spätere Angreifer hinzugekommen sei und offensichtlich nach Streit suchte. Im weiteren Verlauf hätte der Mann die beiden geschlagen und hierdurch leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell