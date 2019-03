Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Kind nach Unfall leicht verletzt, gibt es Zeugen?

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach ermitteln seit Montagmittag wegen einer Unfallflucht und hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Auf ihrem Heimweg von der Schule missachtete eine 12 Jahre alte Radfahrerin an der Kreuzung der Hansjakobstraße zur Bürgermeister-Herb-Straße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Autos. Bei der anschließenden Kollision gegen 12.45 Uhr zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des blauen Wagens hielt an und stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die verletzte 12-Jährige zu kümmern. Von dem Lenker des blauen Autos ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann mit dunkelbraunen Haaren gehandelt haben soll. Zeugen des Unfallgeschehens oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten Mann und/oder dessen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07803 9662-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell