Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hinweise nach Fahrraddiebstahl erbeten

Offenburg (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Okenstraße suchen die Beamten des Polizeireviers Offenburg nun nach zwei verdächtigen Männern. Eine Zeugin konnte gegen 12.30 Uhr beobachten, wie ein circa 170 Zentimeter großer und mit einer schwarzen Steppjacke mit Fellapplikation an der Kapuze bekleideter Verdächtiger, ein verschlossenes schwarzes Herrenfahrrad in Richtung Helmholtzstraße davontrug. Das Velo hat einen Wert von etwa 700 Euro. Der Mann hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, zwei auffällig rote Stellen auf der Stirn, einen dunklen Teint sowie schwarze Haare. Sein Begleiter war etwas größer und schlank. Er trug möglicherweise eine braune Jacke. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung. /wo

