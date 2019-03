Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Ettenheim

A5- Verkehrsunfall auf der Autobahn

Lahr/Ettenheim / A5 (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr, mussten beide Fahrtstreifen zwischen Ettenheim und Lahr in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines VW auf einen Lkw aufgefahren. Die Einsatzkräfte kümmern sich derzeit um die Rettung des Autofahrers, der durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die medizinische Versorgung erfolgt durch Helfer des DRK, ein Rettungshubschrauber steht bereit. Der Verkehr in Richtung Norden staut sich aktuell auf sieben Kilometer. Die Polizei bittet um Freihalten der Rettungsgasse. /ms/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell