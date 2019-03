Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit zwei Bussen kollidiert

Baden-Baden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag in der Lange Straße. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer krachte gegen 12 Uhr kurz vor der Einmündung zur Eisenbahnstraße in einen Linienbus, wurde anschließend abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem weiteren Linienbus. Durch die Wucht der Kollision stürzten zwei im ersten Bus befindliche Fahrgäste und verletzten sich hierdurch leicht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

