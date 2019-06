Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer fährt Kind über den Fuß und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagnachmittag (1. Juni 2019) ist ein Mädchen leicht verletzt worden, als ihr beim Überqueren einer Kreuzung ein Auto über den Fuß rollte. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Gegen 17 Uhr querte das 9-jährige Kind bei Grün die Kreuzung Rheinstraße/Philadelphiastraße. Zeitgleich bog der Fahrer einer grauen oder silbernen Limousine mit Stufenheck und einem Moerser-Kennzeichen dort ab. Er kam von der Philadelphiastraße und wollte nach rechts in die Rheinstraße. Dabei fuhr er dem Kind über den Fuß und setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Eine Zeugin kümmerte sich um die Schülerin, die zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise per Telefon an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (316)

