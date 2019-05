Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Polizei nimmt gesuchte Person fest

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (30.Mai 2019) wurde am Nachmittag ein 26-jähriger Mann in einem Kleingartengelände an der Fasanenstraße festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann hatte sich zuvor einer Personenkontrolle entzogen und war in das Gartengelände geflüchtet. Nach kurzer Suche konnte die Person dann in einem der Gärten aufgespürt werden. (315)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell