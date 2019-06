Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz: Dietmar Maus

Polizeipräsident Rainer Furth hat heute (3. Juni 2019) den neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz im Polizeipräsidium begrüßt:

Polizeidirektor Dietmar Maus übernimmt ab sofort die Leitung der größten von insgesamt vier Direktionen, zu der unter anderem die beiden Polizeiwachen, der Polizeisonderdienst und der Bezirksdienst gehören.

Der gebürtige Krefelder kennt sowohl die Stadt als auch die Polizeibehörde gut, wo er 1981 seine Laufbahn startete. Damals war er nach seiner Ausbildung zunächst im Streifendienst tätig und wechselte später zur Leitstelle, wo er Einsätze koordinierte. Einige Jahre später stieg er in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf und übernahm erste Führungsfunktionen auf einer Polizeiwache wie auch in der Leitstelle.

2001 begann Dietmar Maus ein zweijähriges Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup zum höheren Polizeivollzugsdienst und wechselte nach dem erfolgreichen Abschluss 2003 nach Duisburg. Bei den Zentralen Polizeitechnischen Diensten (ZPD) war er für drei Jahre als Dezernent für Informationstechnologie tätig, bevor er für die Vereinten Nationen im Kosovo von 2006 bis 2007 beim Aufbau einer Polizeiverwaltung unterstützte.

Nach seiner Rückkehr übernahm er eine leitende Funktion bei der Landesleitstelle des zwischenzeitlich umstrukturierten Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD). Ab 2011 führte er das Dezernat für Grundsatzangelegenheiten des Hauses und wirkte zudem als persönlicher Referent des Behördenleiters.

2013 wechselte er in das NRW-Innenministerium als Fachreferent für Polizeiausstattung und -technik, bevor er 2016 zum LZPD in Duisburg in seine ehemalige Funktion als Stabsleiter zurückkehrte. Dietmar Maus ist 57 Jahre alt und lebt in Grefrath. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. (317)

