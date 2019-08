Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Dobbertin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 192 kurz vor dem Ortseingang Dobbertin aus Goldberg kommend wurden am Freitagvormittag zwei Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 80-jährige Fahrer eines PKW Chevrolet das Abbremsen des vor ihm fahrenden PKW VW zu spät bemerkt haben, so dass es zum Auffahrunfall kam. Dabei wurden der 80-Jährige und die 70-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Plau gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Straße an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

