Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (19.02.2020) in eine Wohnung an der Haugstraße eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Remscheider Straße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Haugstraße hebelten Einbrecher zwischen 08.30 Uhr und 19.45 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Remscheider Straße versuchten Unbekannte gegen 14.00 Uhr erfolglos eine Wohnungstür aufzuhebeln. Hausbewohner beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann, der rund 180 Zentimeter groß war und schwarze Kleidung trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

