Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elektronikgeräte aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (18.02.2020) hochwertige Elektronikgeräte aus einem Auto, das in einem Parkhaus an der Holzgartenstraße abgestellt war, gestohlen. Der Autofahrer parkte gegen 19.30 Uhr seinen schwarzen Porsche Macan im Erdgeschoss des Parkhauses in der Nähe der Ausfahrt. Als er gegen 22.00 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass Diebe offenbar ein Tablet und mehrerer Laptops aus dem Porsche gestohlen hatten. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist noch ungeklärt. Die Höhe des Diebesguts beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

