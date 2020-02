Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (19.02.2020) in Kindergärten an der Hornbergstraße und der Albert-Schäffle-Straße eingebrochen. An der Hornbergstraße schlugen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr eine Außenleuchte kaputt, brachen ein Fenster auf, durchsuchten im Büro Schubladen und Schränke und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie zwei Laptops. An der Albert-Schäffle-Straße hebelten Einbrecher zwischen 18.15 Uhr und 07.00 Uhr ein Terrassenfenster auf, öffneten Schränke und Schubladen und stahlen einen Beamer, ein Mobiltelefon und rund 150 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

