Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinder belästigen Senior - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Zwei unbekannte Kinder haben am Samstag (15.02.2020) im Paul-Grüninger-Weg einen 73 Jahre alten Mann belästigt und mit Gegenständen beworfen. Der 73-Jährige war gegen 16.30 Uhr im Paul-Grüninger-Weg unterwegs, als die beiden etwa zwölf Jahre alten Kinder den Mann mit Gegenständen, darunter Steinen bewarfen. Nachdem der Mann die Angriffe ignorierte, folgten ihm die beiden Kinder, die mit BMX-Rädern unterwegs waren und fuhren ihm gegen die Beine. Während einer der beiden den Senior schlagen wollte, bewarf ihn der andere mit Steinen. Ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar erkannte die Situation und versuchte erfolglos, einen der Jungen festzuhalten. In der Klara-Neuburger-Straße wurde ein geparkter Nissan offenbar von den Steinen getroffen, ob ein Schaden entstand ist bislang nicht bekannt. Der 73-Jährige, der keine Verletzungen davontrug, erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei. Zeugen, insbesondere das Ehepaar, das dem Mann zu Hilfe kam, sowie der Besitzer des Nissans, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

