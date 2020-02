Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schlag gegen Drogenhändler - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart / Darmstadt / Mainz (ots)

Kriminalbeamte haben am Dienstag (18.02.2020) drei Männer im Alter von 29, 41 und 44 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines 41 Jahre alten Mannes, der im Großraum Stuttgart eine Vielzahl von Abnehmern mit Kokain in dreistelligem Grammbereich versorgt haben soll. Kriminalbeamte lokalisierten den 41-Jährigen in Darmstadt und nahmen diesen, sowie einen 29 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter, der in Mainz wohnt, fest. Beim 41-Jährigen entdeckten die Beamten rund 330 Gramm Kokain sowie über Zehntausend Euro Bargeld, welches offenbar aus den Drogengeschäften stammt. Parallel zu den beiden Festnahmen in Darmstadt, fanden weitere Wohnungsdurchsuchungen in Stuttgart und Mainz statt. Ein in Stuttgart wohnender 44 Jahre alte Mann steht im Verdacht, ein potenzieller Abnehmer des 41-Jährigen zu sein. Die Stuttgarter Beamten nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest. In dessen Wohnung fanden sie neben einer Kleinmenge an Drogen weiteres Beweismittel, welches noch ausgewertet werden muss. Die beiden 29 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen, die beide aus Albanien stammen, wurden nach Stuttgart gebracht. Ein Haftrichter bestätigte den Haftbefehl des 41-Jährigen, der bereits im Vorfeld erlassen worden ist. Sein 29 Jahre alter Mittäter wurde im Laufe des Mittwochs (19.02.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 44-jährige mutmaßliche Abnehmer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

