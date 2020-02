Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marihuanaplantage nach Gasalarm entdeckt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Feuerwehrleute haben am Montagmorgen (17.02.2020) in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Steinhaldenfeld nach einem Gasalarm eine Marihuanaplantage entdeckt. Hausbewohner stellten am frühen Morgen gegen 05.35 Uhr Gasgeruch im Hausflur fest und riefen daraufhin die Feuerwehr. Als diese den Keller überprüfte, stellte sie im Abteil eines 33-Jährigen die Ursache fest: Dort gab es in der vergangenen Nacht einen Brand, den der Mann offenbar selbst mit einem Gartenschlauch löschte. Ursache des Brandes war vermutlich eine defekte Rotlichtlampe, die wohl schon gegen Mitternacht einen Schaumstoffteppich in Brand setzte. Diese Rotlichtlampe war Teil einer Marihuanaaufzuchtanlage, die offenbar dem 33-Jährigen gehört. Die Feuerwehrleute alarmierten die Polizei, die den Keller und die Wohnung des Mannes durchsuchte und diverse Marihuanapflanzen, Aufzuchtequipment und etwa 950 Gramm abgeerntetes Marihuana beschlagnahmte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

