Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung Polizei Delmenhorst: Einbruchdiebstähle im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. In den vergangenen Tagen ist es vermehrt zu Diebstählen und kleineren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Unter anderem kam es zu folgenden Taten:

Im Tatzeitraum von Samstag, den 21.12.2019, und Montag, den 30.12.2019, ist es zu einem Einbruchdiebstahl in die Lagerräume eines Spielwarengeschäfts im Am Stadtwall gekommen. Durch ein Fenster gelangte die Täterschaft in die Lagerräumlichkeiten. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt. (541955)

In der Zeit von Donnerstag, den 19.12.2019, und Montag, den 30.12.2019, ist es weiter zu einem Einbruch in eine Kleingartenlaube gekommen in An den Graften gekommen. Durch die Anwendung von Gewalt wurden die Türen aufgebrochen. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. (543759)

Zudem ist es zu einem Einbruch in das Pfarrhaus in der Louisenstraße in der Nacht von Sonntag auf Montag gekommen. Die Täterschaft gelangte hier ebenfalls durch ein Fenster ins Objekt. Hierbei wurden zwei Wertgelasse samt Inhalt entwendet. Insgesamt wird der Schaden derzeit auf über 3000EUR geschätzt. (542567)

Wer Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter Telefonnummer 0422115590.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell