Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung Polizei Landkreis Oldenburg: Drähte im Wald gespannt +++ Erneute Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Harpstedt. Am Montag, den 30.12.2019, gegen 15.30 Uhr, ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass unbekannte Täter in einem Waldstück in Groß Ippener, nördlich der Kirchseelter Straße, mehrere Drähte zwischen den Bäumen gespannt hatten. Aufgefallen war dies zwei Reiterinnen, die auf einem schmalen Waldweg zu Fuß mit ihrem Pferd unterwegs waren. Verletzt wurde niemand. Weitere Drähte konnten nicht festgestellt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen. (544522)

+++

Ahlhorn. Nachdem einem 43-jährigen aus Ahlhorn bereits am Sonntagabend aufgrund verschiedener Delikte der ungültige Führerschein abgenommen wurde (die Polizei berichtete) fiel die gleiche Person am Montag gegen 11.45 Uhr erneut im Straßenverkehr auf. Dieses Mal konnte der Pkw auf der Hauptstraße in Großenkneten gestoppt werden, der Beschuldigte stand dabei erneut (bzw. noch immer) unter erheblichem Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell