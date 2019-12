Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 30.12.2019, um 16:27 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Straße in Höhe des Kreisels gekommen. Eine 72-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst befuhr den dortigen Fußgängerüberweg. Ein 78-jähriger Delmenhorster wollte mit seinem Pkw Daimler den Kreisverkehr in Richtung Annenheider Straße verlassen. Hierbei stoßen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen, sodass die Radfahrerin stürzt. Sie zieht sich schwere Verletzungen zu und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer steht unter Schock.

Für die Dauer des Einsatzes wird die Annenheider Straße teils gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Gegen 17:15 Uhr wurde der Einsatz beendet.

