Polizei Mettmann

POL-ME: Brand an der Willbecker Straße: Ursache geklärt - Erkrath - 1905003

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. April 2019) hat es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Willbecker Straße in Erkrath-Hochdahl gebrannt. Die Erkrather Feuerwehr hatte darüber in ihrer Pressemeldung "Zwei Brandeinsätze forderten die Feuerwehr Erkrath am Dienstagnachmittag" (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4258885) berichtet.

Mittlerweile konnte die Kriminalpolizei die Brandursache klären: Demnach hatte eine unachtsam weggeworfene Zigarette auf dem Balkon zu dem Feuer geführt, welches die Feuerwehr Erkrath unter dem Einsatz einer Drehleiter löschen konnte.

