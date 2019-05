Polizei Mettmann

POL-ME: Kindergartenhaltestelle in Erkrath - auf dem Weg zur Kindertageseinrichtung - Erkrath - 1905004

Mettmann (ots)

Eltern, Erzieherinnen und die Polizei starten eine weitere Aktion für Verkehrssicherheit und Bewegungsförderung von Kindergartenkindern in Erkrath. Im Rahmen einer bestehenden Kooperation zwischen der Kindertageseinrichtung der AWO in Erkrath und der Verkehrsunfallprävention der Direktion Verkehr in der Kreispolizeibehörde Mettmann wird eine weitere proaktive Bewegungsförderung für Kinder im Elementarbereich gefördert und umgesetzt. Über den Projektstart in wenigen Tagen sowie die Inhalte und Ziele der Aktion, berichtet die Leitung der der Erkrather Kindertageseinrichtung wie folgt:

"Wir haben in unserer Einrichtung festgestellt, dass ein Großteil der Kinder mit dem Pkw zur Kindertageseinrichtung gefahren und unmittelbar vor dem Eingang herausgelassen und in die Obhut der Erzieher*innen übergeben wird. Dadurch wird der Risikofaktor Bewegungsmangel begünstigt und den Kindern werden wesentliche Bewegungs- und Sinneserfahrungen genommen. Für die angehenden Schulkinder, die später ihren Schulweg meistern müssen, fehlen somit wichtige Orientierungs- und Übungsmöglichkeiten als Teilnehmer im Straßenverkehr.

Aus diesem Grund aktivieren wir erneut zusammen mit der Verkehrsunfallprävention der Polizei beim Kreis Mettmann unsere Kindergartenhaltestelle. Ziel ist es, den Kindern vielfältige Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu ermöglichen, die ihnen helfen, sich sicherer im Straßenverkehr und im Alltag zu bewegen.

Der zweitägige Projektstart findet statt in der Zeit vom

07.05. bis zum 08.05.2019, jeweils von 07.45 - 08.45 Uhr zwischen Feldheider Straße (Parkplätze) und dem Familienzentrum der AWO, 40699 Erkrath, Kempener Str. 38

Der Projektstart wird am 07.05.2019 von Polizeihauptkommissar Gero Giegeling begleitet.

Im Vorfeld wird wieder unser "Haltestellen" - Schild an einem nahegelegenen Parkplatz auf der Feldheider Straße aufgestellt- hier sollen die Kinder und Eltern aus dem Pkw aussteigen. Die Kinder zeigen den Eltern die zurückzulegende Strecke zur Kindertageseinrichtung mit der Querung einer Straße. Der Verkehrssicherheitsberater und Polizist achtet auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr, nachdem grundlegende Regeln altersgerecht vorgestellt wurden. Um Eltern und Kindern noch einmal bewusst aufzuzeigen, welche Fähigkeiten im Straßenverkehr erforderlich sind, werden die Erzieher*innen der AWO Kindertagestätte einen "bewegten Einstieg" in den Kindergarten gestalten. Mit den unterschiedlichsten Materialien, wie z.B. Balanciergeräten, Laufdosen und anderen Spielgeräten soll schon zu Beginn des Kindergartentages die Bewegungsförderung der Kinder im Vordergrund stehen. Anhand der aufgebauten Stationen können Fähigkeiten wie Raumorientierung, Hinschauen, Losgehen/Losfahren spielerisch geübt werden.

Unser Familienzentrum ist seit 2004 anerkannter Bewegungskindergarten und somit immer auf der Suche nach Möglichkeiten, den Kindern unterschiedlichste Bewegungsangebote zu bieten. An der Haltestellen - Aktion nehmen wir bereits seit mehreren Jahren mit Begeisterung und Engagement teil. Im Anschluss setzen wir einmal wöchentlich bis zu den Sommerferien unseren "bewegten Einstieg" fort.

Ansprechpartner vor Ort:

Kreispolizeibehörde: Gero Giegeling, Polizeihauptkommissar, Verkehrssicherheitsberater

AWO Familienzentrum: Gertrudis Kuhn, Leitung Kempener Str. 38 40699 Erkrath

Hinweis an die Medien: Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Eröffnungstag an der Haltestelleneinrichtung persönlich teilzunehmen, um darüber in Wort, Bild und Ton zu berichten.

