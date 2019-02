Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Anhänger- und Autodiebstahl

Paderborn/Kassel (ots)

(uk) Die Polizei in Nordhessen sucht die Diebe eines Fahrzeugtransportanhängers der am Montag in Kassel gestohlen worden war. Auf dem Anhänger befand sich ein Auto, dass in Borchen (Kreis Paderborn) später abgestellt worden war. Von dem Anhänger fehlt nach wie vor jede Spur.

(Beachten Sie bitte auch von die vom Polizeipräsidium Nordhessen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4197704 veröffentlichte Pressemitteilung).

Der 3er BMW dürfte von den Tätern vermutlich bereits kurz nach der Tat am frühen Montagmorgen in der Nikolaus-Otto-Straße in Borchen abgeladen und in dem Gewerbegebiet abgestellt worden sein. Der violette PKW ist mittlerweile von der Polizei sichergestellt worden. Der silberne Fahrzeugtransportanhänger des Herstellers "Eder", Typ "DC Fahrzeugtransporter", der bei der Anschaffung vor zwei Jahren knapp 15.000 Euro gekostet haben soll, konnte dort nicht aufgefunden werden.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Fahrzeugtransportanhängers an der Holländischen Straße in Kassel, zum Abladen des BMW in der Nikolaus-Otto-Straße in Borchen oder zum Verbleib des weiterhin gesuchten Anhängers geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

