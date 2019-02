Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Autohandel

Paderborn (ots)

(uk) Zwei unbekannte Männer sind am frühen Mittwochmorgen in das Büro eines Autohandels in Sennelager eingebrochen. Die beiden Unbekannten hatten sich gegen 01.00 Uhr dem Bürocontainer des an der Bielefelder Straße/Sennelager Straße befindlichen Verkaufsgeländes genähert und anschließend unter Einsatz von Werkzeugen die Tür zum Büro aufgebrochen. Sie entwendeten eine Kennzeichentasche, einen Fotoapparat Marke Sony sowie Kopfhörer der Marke Apple. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

