Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher entwendet Sparkasten

Büren (ots)

(uk) Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Harth hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Sparkasten und Geld aus anderen Sparfächern entwendet. Der Einbrecher hatte sich in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der am Kirchplatz gelegenen Gaststätte verschafft. Anschließend brach er vier Sparkästen auf. Einen entwendete er komplett. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

