Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche zünden Mülleimer an und beleidigen Polizeibeamte

Paderborn (ots)

(uk) Am Montagabend haben zwei Jugendliche in Schloß Neuhaus einen Mülleimer angezündet. Polizeibeamte konnten die beiden Verdächtigen ergreifen. Dabei wurden sie von den Beiden massiv beleidigt. Zeugen hatten gegen 18.00 Uhr die beiden Jugendlichen im Innenhof des Schloßes dabei beobachtet wie sie einen brennenden Gegenstand in einen Mülleimer warfen und anschließend wegliefen. Während ein Zeuge das Feuer löschte, informierte ein zweiter Zeuge die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später dort eintraf, flüchteten die beiden Schüler, die zwischenzeitlich zum Brandort zurückgekehrt waren, in Richtung Marstallstraße hinter eine Mauer. Dabei riefen die beiden Jugendlichen rechtsradikale Parolen und einer der Verdächtigen zeigte den "Hitlergruß". Beide konnten schließlich unter Einsatz von Pfefferspray an der weiteren Flucht gehindert und festgenommen werden. Auf dem Weg zur Polizeiwache nach Paderborn wurden die Beamten von den beiden 15-Jährigen massiv beleidigt. Nachdem auf der Wache die Identität der Jugendlichen festgestellt und diverse Strafverfahren eingeleitet worden waren, wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

