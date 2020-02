Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Fußgängerin - 46-Jährige schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 46 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend (17.02.2020) bei einem Verkehrsunfall in der Leobener Straße schwer verletzt worden. Die 46-Jährige überquerte gegen 22.05 Uhr mutmaßlich bei Grünlicht auf Höhe der Hausnummer 99 die Straße an einer Fußgängerfurt, als sie ein 24-Jähriger mit seinem Seat erfasste, der in der Leobener Straße aus Richtung Siegelbergstraße unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

