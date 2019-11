Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Fahrräder in einem Kleingartengelände in Rodenkirchen aufgefunden +++ Eigentümer werden gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, dem 05.11.2019, hat die Polizei auf dem Kleingartengelände Hartwarder Bruchweg in Rodenkirchen zwei Fahrräder aufgefunden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fahrräder im Rahmen einer Straftat zuvor entwendet und am Fundort durch Täter zurückgelassen wurden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke Peugeot und ein weinrotes Damenfahrrad der Marke Den Haag. Bürger, die ihr Fahrrad wiedererkennen, setzen sich bitte mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell