Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, dem 11.11.2019, kam es gegen 10:00 Uhr auf der Straße Hans-Böckler-Platz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Ganderkeseeer mit seinem Pkw Audi die linke Spur des zweispurigen Hans-Böckler-Platzes in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Bei einem Fahrspurenwechsel übersah der 47-Jährige den Pkw Bmw eines 35-jähriger Delmenhorsters, der die rechte Spur des zweispurigen Hans-Böckler-Platzes in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 35-jährige Delmenhorster leichte Verletzungen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell