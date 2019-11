Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191110 - 1161 Frankfurt-Bonames: Brand in Wohnhaus mit zwei Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits am Freitag (08.11.2019) brannte es im Keller eines Einfamilienhauses im Holunderweg. Durch die Rauchentwicklung erlitten zwei Bewohner leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Gegen 16:30 Uhr bemerkten der 61- jährige Vater und sein 19-jähriger Sohn Rauch, der aus dem Keller in das Erdgeschoss des Wohnhauses drang. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten sie selbst das Feuer im Keller zu löschen. Dabei wurden sie durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Die ebenfalls im Haus anwesende 57-jährige Mutter blieb unverletzt. Die inzwischen eingetroffene Feuerwehr löschte den Brand.

Am Wohnhaus entstand ein Schaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro. Es ist aktuell nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandstelle wurde versiegelt und wird im Laufe des Tages durch Brandortermittler der Kriminalpolizei untersucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell