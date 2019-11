Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191108 - 1158 Frankfurt-Ginnheim: Zahlreiche Außenspiegel gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) Letzte Nacht wurden in Frankfurter Stadtteil Ginnheim insgesamt 23 Außenspiegel abgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

18 Autobesitzer in Ginnheim erlebten heute Morgen eine böse Überraschung, als sie zu ihren Fahrzeugen kamen. In den Nachtstunden hatten Unbekannte die Außenspiegel ihrer Autos abmontiert und gestohlen. Bei einigen Fahrzeugen entwendeten die Täter auch die auf der Motorhaube angebrachten Markenzeichen der Fahrzeughersteller. Die gestohlenen Autoteile haben einen geschätzten Wert von mehreren tausend Euro. Zusätzlich entstand durch das Abmontieren hoher Sachschaden an den Autos.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell