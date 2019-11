Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. November 2019, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, kommt es in der Golzwarderstraße in Brake zu einer Sachbeschädigung eines Pkw. Dort beschädigten bislang unbekannte Täter den ordnungsgemäß abgestellten Pkw, indem sie mit einem spitzen Gegenstand einen ca. 2m langen Kratzer an der rechten Seite des Pkw verursachten. Die Schadenshöhe wird auf 300EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 zu melden.

