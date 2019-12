Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht im Kreisverkehr - silberner Mercedes-Benz soll Roller geschnitten haben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 09.12.2019, ist ein Rollerfahrer im Kreisverkehr der B 317 in Steinen zu Fall gekommen, nachdem er von einem Auto geschnitten wurde. Gegen 15:00 Uhr war der 65 Jahre alte Rollerfahrer in Richtung Schopfheim unterwegs, als er bei der Durchfahrt des Kreisels von einem rechts vorbeifahrenden silbernen Mercedes-Benz geschnitten wurde. Dieser Fahrer hatte kurz vor Ende der dortigen Rechtsabbiegespur sein Auto nach links gezogen. Der Rollerfahrer geriet deshalb ins Schlingern und kam begünstigt durch eine leichte Ölspur zu Fall. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Der silberne Mercedes entfernte sich in Richtung Schopfheim. Von diesem ist weiter bekannt, dass es eine Limousine war, Lörracher Kennzeichen hatte und davor aus Richtung Schopfheim in den Kreisverkehr einfuhr. Der Sachschaden am Roller liegt bei mehreren hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250.

