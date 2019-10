Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16. Oktober, 15:36 Uhr

Scheibe an weiterem PKW eingeschlagen

Weeze (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober 2019) schlugen unbekannte Täter an einem weiteren PKW, der auf einem Parkplatz am Wissener Weg abgestellt war, die Scheibe ein. Der Tatzeitraum lag dieses Mal zwischen 12:30 und 13:40 Uhr. Die Täter entwendeten aus dem KIA Sportage auch eine Geldbörse. Der Besitzerin des Wagens war vorher in der Nähe ein Mann aufgefallen. Sie beschreibt ihn als etwa 45 bis 55 Jahre alt und ca. 170cm groß. Der unbekannte hatte eine eher ungepflegte Erscheinung und trug ein bräunlich kariertes Hemd, einen grauen Blouson und dunkle Jeans. Der Mann hatte schwarze, volle Haare und einen ungepflegten Bart. Weitere Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

