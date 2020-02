Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Taschendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (15.02.2020) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 15.12.2019 sowie am 11.01.2020 in einer Bar an der Hirschstraße Gästen deren Mobiltelefone gestohlen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der sich offenbar regelmäßig in der Bar aufhielt. Die Beamten erkannten ihn in der Nacht zum Samstag in der Bar wieder und nahmen ihn gegen 03.15 Uhr fest. Der marokkanische Tatverdächtige, der sich offenbar illegal in Deutschland aufhält, wurde am Sonntag mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

